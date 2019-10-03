Ersin Tatar istikrar için kalmalı

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ihtiyacı istikrardır.

Hükümetlerin devamlılığıdır.

Başbakanlar ikide bir değişmemelidir.

Hükümetler uzun vadeli olmalı, ülkenin kangrenleşmiş sorunlarına neşter vuracak adımlar atmalıdır.

Küçük siyasi hesaplar artık bir yana bırakılmalıdır.

Ülkede bugün UBP-HP arasında kurulmuş bir koalisyon hükümeti vardır.

Bu hükümetin Başbakanı Ersin Tatar bir iddia ile hükümetini kurdu.

Kısa sayılacak bir dönem içerisinde Türkiye ile yaşanan sıkıntıların aşılmasını ve ekonomik işbirliği ve ilişkilerin düzenlenmesini sağlayacak adımlar attı.

İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasına imza koydu.

Hükümetin izleyeceği yol haritasını belirledi.

Meclis tatili daha yeni sonlandı.

Şimdi iş yapma zamanı.

Hükümetin birikmiş sorunlara süratle çözümler üretmesi, yasama organını yani Meclisi etkin bir şekilde çalıştırması gereken bir döneme girildi.

Ersin Tatar’ı bekleyen büyük sorumluluklar var.

Reel sektörde olsun, kamuda olsun ciddi sorunlar var.

Bu sorunları çözecek, ülkeyi düze çıkaracak hükümetin başı Ersin Tatar meselelere odaklanmak ve hükümetini koordine ederek ülke sorunlarına çözüm üretmek zorundadır.

Bu sorumluluk UBP ve HP’dedir.

Bu iki partinin birlikte oluşturduğu koalisyon hükümetinde lider, direksiyonun başında oturan kişi de Ersin Tatar’dır.

Ersin Tatar hükümetinin ülkedeki mevcut kaynakları verimli kullanarak ekonomiyi büyütmeye dönük adımlar atmaya başlamış olması da bu aşamda umut vericidir.

Bakanlar Kurulu’nda dün alınan kararların arkası gelmelidir.

Ülkenin kendi kaynakları ile kendi kendine yetmeye çalışmasına dönük adımlar peşi sıra atılmalıdır.

Bunun için de kararlı ve istikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç vardır.

Çok parçalı hükümet modelleri ile bir yere varılmadığı görülmüştür.

Gelinen aşamada önümüzdeki Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimlerin aday olması gerektiğine ilişkin tartışmalar devam etmektedir.

Aday olması için üzerinde baskı oluşturulan siyasi figürlerden biri de UBP Genel Başkanı ve Başbakan olan Ersin Tatar’dır.

UBP’nin geleneğinde genel başkanların aday olması gerçeği var olmakla birlikte, UBP için esas olan şeyin Kıbrıs Türk varlığı ve KKTC olduğu da inkar edilemez.

Bu aşamada Kıbrıs Türk halkının varlığı ve refahı kimin Cumhurbaşkanı olacağının önündedir.

KKTC’nin refahı, halkın geleceğe güvenle bakabilmesi yakalanan istikrarın korunmasını gerektirir.

Yani Ersin Tatar’ın Başbakan olarak direksiyonun başında oturmasını…

Türkiye ile imzaladığı protokole sahip çıkarak bunu uygulamasını…

İmzasına sahip çıkmasını...

Ülkenin kendi kendine yetmesi için var olan kaynakların ekonomiye kazandırılmasını…

Bunlar ancak istikrarlı, kararlı ve güçlü hükümetlerle yapılır.

Yılların biriktirdiği sorunlar ancak böyle aşılır.

Ersin Tatar’ın odaklandığı işi bırakarak Cumhurbaşkanlığı yarışına dönmesi ülkeyi yeni belirsizliklere ve kaos ortamlarına sürükler.

Tatar'ın adaylığı ülkenin başbakansız kalmasına neden olur.

Siyasi belirsizlikleri beraberinde getirir.

Ülke ekonomisini yeni çıkmazlara sokarç

UBP’nin üzerine titrediği KKTC’nin varlığını ve halkın esenliğini zora sokar.

Gerçek anlamda UBP’li olan kimse bunu istemez.

Son dönemlerde yaşanan sıkıntılar sonrasında hükümetin içine girdiği kaynak yaratma arayışları ülke için bir fırsattır.

Değişim ve dönüşüm için de...

Fırsatlar doğru değerlendirildiği zaman başarı gelir.

Sorunların üzerine gidilerek güçlü bir KKTC yaratma yolunda ancak böyle mesafe kat edilir.

İstikrarlı, kararlı ve güçlü bir hükümet günün sonunda Cumhurbaşkanlığı ile ilgili de kendi çözümünü üretir.

Ülkenin geleceği ile ilgili gaylesi olan herkesin ortak düşüncesi bu yöndedir.

Yeni belirsizlik ve maceralara ülkenin tahammülü kalmamıştır.

Zaman iş yapma, kangrenleşmiş sorunlara çözüm üretme zamanı olmalıdır.

03/10/2019 11:32