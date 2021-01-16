Hükümet yönetemiyor

Durum gerçekten çok vahim.

Memleket, becerileri sınırlı yöneticilerin eline kaldı.

Ülkeyi yönetme pozisiyonunda olanlar, yetkili makamlarda oturanlar sorumluluklarının gereklerini yerine getirmiyorlar. Ya da getiremiyorlar!

Kısacası ülkeyi yönetemiyorlar.

Otoriteleri yok!

Memleket meselelerine çözüm üretme, sorun çözme kapasiteleri yok.

Aldıkları kararları uygulamaktan aciz durumdalar.

Kişisel ya da partisel çıkarlar her şeyin önünde…

Popülizm rüzgarında savrulup duruyorlar.

Sonuç ortada...

Ülkede her şey yerle bir olmak üzere. Memleket son sürat uçuruma doğru sürükleniyor.

Reel sektör ve burada çalışan kesim resmen yok olmaya terk edildi.

Pandemi ile mücadelede hükümet Türkiye’den aldığı desteğe rağmen süreci yönetmekten aciz.

Yönetemeyince de kapatmayı gündeme getiriyor.

Kapatınca nasıl olsa bu işler halloluyor.

Olacak iş değil!

Yazık…

Başbakan ve Bakanlar Kurulu evlere şenlik.

Meclis kendi içerisinde ülkenin geleceğini kurtaracak çözümler üretmekten çok uzak.

Kısır çekişmelerle, popülist kavgalarla günler geçip gidiyor.

‘Herşeyi çok bilenlerin’ siyasette egemen oldukları bir dönemdeyiz.

‘Çok bilenlerin’ bildiklerinin memlekete hiçbir fayda etmediği günlerde…

Ve sonuçta bedeli halk ödüyor.

Elbette ki sağlık önemli!

Bunu yönetmesi gerekenler görevlerini-sorumluluklarını yerine getirmedikleri için bugün yine kendimizi ‘kapanalım-kapanmayalım’’ tartışmasının ortasında bulduk.

Tamam, vaka sayılarında bir artış var.

Yerel bulaş devam ediyor.

Sağlık ve ülkeyi yönetmekten sorumlu olanlar, artışın önüne geçmekte başarılı olamadığı için ve ‘daha da artarsa ne yaparız’ korkusu ile kapanmayı gündeme getirdiler.

Sorunları çözme becerisi olmadığı ve bu nedenle başka bir çıkış yolu göremedikleri için ‘kapanma şart’ diyorlar.

Çünkü aldıkları kararları uygulamaktan ve denetlemekten acizler.

Böyle olunca da ortaya halk sağlığını tehdit edecek sonuçlar çıkıyor.

Tıpkı ülkede yaşanan diğer sorunlarda olduğu gibi bu konuda da halk ‘ya kırk katır ya kırk satır’ dayatması ile karşı karşıya bırakılıyor.

Halkın önüne başka bir çıkış yolu konulmuyor.

Bu arada halkı bu dayatma ile karşı karşıya bırakanlar ortada dolaşmaya devam ediyor.

Kendilerince siyaset yapmaya!

Edecek de...

Ülkede ekonomi çökmüş, her şey yerle bir oluyor, toplum sağlığı tehdit altında ama bunların umurunda değil!

Nasıl olsa bedel ödeyecek olan onlar değil.

Kapanmaya kapanalım ama sonrasında ne olacak?

Bize ‘kapanın’ diyenler yarın hangi güzel günleri vaad ediyor?

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16/01/2021 16:35