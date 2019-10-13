Akıncı’nın yaptığı tam bir sorumsuzluk

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Barış Pınarı operasyonu konusunda sessizliğini dün nihayet bozdu.

Görünen o ki birileri kendisini öfkelendirdiği için sessizliğini bozmak zorunda kaldı!

Kendi ifadesi ile ‘Çok bilmişlere’ haddini bildirmek için konuştu.

Yoksa yine kendi ifadesi ile “Bazen sessiz kalmak söyleyecek sözünüz olmadığından değildir.”

Belli ki Sayın Akıncı öfkesini kontrolde sorun yaşıyor.

Bir devlet adamı gibi değil, aktivist gibi davranabiliyor.

Oturduğu makamın sorumluluklarını, temsil ettiği halkın hassasiyetlerini hiçe sayabiliyor.

Akıl tutulması yaşayabiliyor.

Ve en önemli erdemleri arasında saydığı tutarlılık konusunda kendisi ile çelişecek açıklamalar yapabiliyor.

Yazık!..

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı daha önce Türkiye Cumhuriyeti Afrin operasyonunu yaptığında açıklama yapmış ve "Savaşın acılarını yaşamış bir toplum olarak elbette kan dökülmesini istemeyiz ama gelecekte daha büyük acıların yaşanmaması için Türkiye’nin tedbir alma hakkının olduğunu da görmezden gelemeyiz... Suriye’de yaşananlara gelince; savaş yedinci yılını dolduruyor. Bölgede ABD, Rusya, İran ve daha başka devlet ve farklı birçok silahlı örgüt yer almaktadır. ...” demişti.

Akıncı dün yaptığı açıklamada ise tam tersi şeyler söyledi.

Belli ki, Sayın Akıncı’nın kafası çok ama çok karışık.

Seçimin gerekleri görünen o ki taşıdığı sorumlulukların önüne geçmiş durumda…

Hırslarını ve öfkesini kontrol edemiyor.

1974’te Türkiye’nin müdahalesi olmasaydı Sayın Akıncı’nın Afrin açıklamasında da dediği gibi ‘gelecekte daha büyük acılar’ yaşanması kaçınılmaz olacaktı.

Bu müdahale bunu engelledi. O güne kadar akan kanı durdurdu.

Kıbrıs Türk halkının adada varlığını sürdürebileceği güvenli bir ortam yarattı.

Yaratılan bu güvenli ortam içerisinde Sayın Akıncı siyaset yapabildi ve gün geldi Cumhurbaşkanı seçildi.

Kısacası, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adadaki varlığı ile Kıbrıs’ta akan kan durdu. Ve Sayın Akıncı işte bu koşullarda Türkiye’nin teröre karşı yaptığı operasyonla ilgili dünkü açıklamasını yapabildi.

Çelişkilerle dolu açıklamasında demokrat kişiliği ile her zaman övünen Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye’ye Mısır’da kendi halkını meydanlarda kurşunlattıran Diktatör Sisi ile ilişkilerini düzeltmesi çağrısı yaptı.

Dünya ve uluslararası ilişkilerin gerçekliğinden kopuk açıklamasında Cumhurbaşkanı Akıncı, Suriye’nin olmayan toprak bütünlüğünden söz etti.

Türkiye’nin başlattığı operasyonun birinci hedefinin Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu sanki hiç duymamış gibi…

Suriye’de Rusya, Amerika, İran, Fransa ve diğerlerinin varlığından, savaş ocaklarına bu ülkelerin taşıdığı odunlardan bihaber bir açıklama…

10 yıl boyunca bir milyonu aşkın insanın öldürüldüğünü, dört milyonun üzerinde insanın yerinden göç ettiğini göz ardı ederek. Sanki savaş yeni başlamış gibi!

Savaş kötüdür. Savaşlarda masum insanlar ölür ve Atatürk’ün de dediği gibi ‘mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir.’

Ama Suriye’de savaş yıllardır devam ediyor. Suriye terör örgütlerinin beslenip semirtildiği bir alana dönüştürüldü.

Emperyalizmin cirit attığı ve kendi planlarını uygulamak için milyonlarca masuma bedel ödettiği bir yer haline geldi.

Ve Türkiye bu savaşta kendisini korumak zorunda…

Sayın Akıncı’nın Afrin açıklamasında dediği gibi ‘daha vahim sonuçları önlemek’ durumunda…

Hal böyle iken insanın aklına ister istemez ‘Cumhurbaşkanı Akıncı ne yapıyor, neden böyle açıklamalara imza atıyor’ sorusu gelir.

Onun tutarlılığı sorgulanır…

‘Afrin’e destek veren Akıncı’ya bugün ne oldu’ diye cevap aranır.

Afrin’le Barış Pınarı arasında tek fark KKTC’de seçimlerin yaklaşıyor olmasıdır.

‘Devlet adamları gelecek nesilleri düşünür’ derler, Sayın Akıncı belli ki devlet adamı olmak yerine kendi siyasi geleceğini düşünmeyi tercih ediyor.

Her şeyin önüne kendi siyasi hırslarını koyabiliyor.

Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerine, bugünkü varlığını sağlayan gelişmelere saldıracak denli kendisini kaybedebiliyor.

Türkiye’ye ‘teröristlerle görüş’ diyebiliyor.

Olmadı Sayın Başkan…

Kan akmasına hepimiz karşıyız.

Ama Kıbrıs Türkü ile Türkiye’nin arasını açma gibi bir misyonu olan sorumsuz birilerinin ancak yapabileceği şeyleri yapmak, oturduğunuz makama uygun değil!

Cumhurbaşkanlarının kendi şahsi fikirlerini paylaşma hakkı yoktur. Temsil ettiği makamın gereklerini yapar.

Sorumsuz bir şekilde davranma lüksü olamaz!

13/10/2019 11:21