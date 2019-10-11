Barış Pınarı istikrar getirecek

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı harekatı bölge ve dünya barışı açısından önemli bir harekat.

Bu harekat herkes tarafından desteklenmelidir.

Suriye’de sonu gelmeyen savaş devam ederken Türkiye’nin Güney sınırına paralel bir koridor oluşturarak bir terör devleti kurmak için başlatılan girişimler bu harekat ile birlikte başarısızlığa uğratılacak.

Bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesine katkı koyacak bu harekat, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasında da önemli bir rol oynayacak.

Harekatla birlikte oluşturulacak güvenli bölge evinden, yerinden göç etmek zorunda kalan bölge halklarının da geri dönmesine olanak yaratacak.

Mülteci meselesinde de yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Savaşsız bir dünya hepimizin ortak özlemidir.

Orta Doğu’da yıllardır devam etmekte olan savaşlarla birlikte milyonlarca insan yerlerinden, evlerinden oldu.

Yüzbinlerce insan öldü.

Suriye’de birçok yerleşim yerinde taş taş üstünde kalmadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgeye demokrasi getirme adına başlattığı Körfez harekatları ile birlikte bölge kan gölüne döndü.

Mısır’da demokrasi katledildi, meydanlara demokrasiyi korumak için çıkan binlerce insanın üzerine ateş açıldı, tanklar sürüldü.

Seçilmiş başkan hapse atılırken, ülke diktatör birisine teslim edildi.

Kuşkusuz bölgede yaşanan tüm bu gelişmelerden en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye…

Terörün canını en çok yaktığı ülkelerden biri de o…

Türkiye yıllardır PKK ve diğer terör unsuru örgütlerden çok çekti.

Bu terör örgütleri Türkiye’nin müttefiki olan ülkeler tarafından Türkiye’ye karşı yıllarca kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı son açıklamalar, Obama yönetiminin bölgedeki PKK terör örgütü ile yaptığı işbirliği ve anlaşmaları gözler önüne sermesi açısından çok önemli.

Suriye evet bir cadı kazanı…

Ama Türkiye Suriye’nin bölünmesi suretiyle yaratılmak istenen oldu-bittiler karşısında sessiz kalamazdı.

Güney sınırı boyunca oluşturulmak istenen bir terör devletine göz yumamazdı.

Türkiye’nin böyle bir oldu-bittiye göz yumması bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak gelişmeleri beraberinde getirecekti.

Terör ihraç edecek bir yapı ile Türkiye yan yana yaşayamazdı.

Kıbrıs’ın da içinde yer aldığı bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler Suriye’de yaşanan gelişmelerden bağımsız bir şekilde değerlendirilemez.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz’de doğalgaz meselesinde Yunanistan, Mısır, İsrail ve ABD ile oldu-bittiler yaratmaya dönük attığı adımlar ortada…

Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını gasp etmeye dönük bu adımların hedefi artık herkesin malumu.

Bu koşullarda Türkiye’nin Güney sınırı boyunca Akdeniz’e ulaşacak bir uydu terör devletinin kurulması Güney Kıbrıs’ın bölgede oluşturduğu koalisyona ek bir halkanın katılması anlamına gelecek sonuçlar doğuracaktı.

Böylece Türkiye’nin Akdeniz’e açılmasının engellenmesi, enerji hatlarının Türkiye üzerinden değil de oluşturulacak uydu terör yapılanması üzerinden gitmesi sağlanarak Türkiye daha da etkisizleştirilmek istenecekti.

Kısacası bölgede dengeler değiştirilecekti.

Bu arada evlerinden, yerlerinden göç etmek zorunda kalan milyonlarca Suriye vatandaşı Arap, Kürt, Türkmen ya da diğer etnik kökenlerden gelenler ülkelerine dönemeyeceklerdi.

Türkiye önce Zeytin Dalı operasyonu ile bir adım attı, şimdi de Barış Pınarı adı verilen bu harekatla bu oyunu bozma yolunda harekete geçti.

Hedef aslında çok net.

Evet, savaşlar mecbur kalınmadıkça yapılmamalıdır ama daha büyük savaşları ve kayıpları engellemek için de adımlar atmaktan geri durulmamalıdır.

Türkiye bugün bunu yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir misyon ile bu harekatı sürdürüyor.

Türkiye’nin güvenliği Kıbrıs’tan başlar diye bir görüş var.

Doğrudur.

Kıbrıs’ın da güvenlik ve istikrarı Türkiye’nin güçlü ve istikrarlı olmasına bağlıdır.

Bölgede istikrar ve barışı sağlamada etkin bir oyuncu olmasına…

Türkiye bugün Suriye’ye dönük başlattığı operasyonla çok boyutlu dış politikasının bir sonucu olarak bölgede oldu-bittilere izin vermeyeceğini net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

Hem bölge, hem de dünya barışı adına önemli bir misyon yüklendi.

Tabii ki Kıbrıs Türkünü koruma adına da…

Umalım Türk Silahlı Kuvvetleri en az kayıpla, başarı ile bu harekatı en kısa sürede tamamlasın.

Gönlümüz ve dualarımız Mehmetçikle birlikte olsun.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına dönük yapılan girişimlere güç verecek.

11/10/2019 19:13