Ercan Havaalanı ve değişim

Ercan Havalimanı’nın yeni terminalinin inşaatında sona doğru geliniyor.

Hedef en kısa sürede yeni terminalin pistle birlikte hizmete konulması.

Önümüzdeki 15 Kasım’da büyük bir olasılıkla açılış gerçekleşecek.

Bu açılış öncesinde yasama ve yürütmeye büyük görev ve sorumluluk düşüyor..

Yasama ve yürütme yani Meclis ile hükümet süratle Ercan Havaalanını uluslararası mevzuata uygun hale getirecek düzenlemeleri yapmalı.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, Ercan Havalimanı’nın yeniden yapılandırılması için eksik olan mevzuatın hazırlanması yönündeki çalışmalarını hızlandırdı.

Bu konuda gün içerisinde Haber Kıbrıs’ta geniş bir haber yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda eksiklik olarak tespit edilen bazı konularla birlikte, havalimanının uluslararası uçuşlara açılabilmesi için gerekli olan, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) kurallarına uyum çerçevesindeki düzenlemeler süratle yapılmak zorunda.

Bu kapsamda birincil mevzuat olarak hazırlanan Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı görüşülmek üzere Meclis Genel Kuruluna sevk edildi.

Sevk edilmesi yetmez!

Tasarı Meclis İdari Komitesi gündeminde olan bu tasarı süratle yasalaşmalı.

Yasalaşma sürecinde gerekli tüzükler çıkarılmalı.

Bu konuda zaman kaybedilmemeli.

Çünkü bu yasa ve yasaya bağlı tüzükler havaalanı güvenliği için şart.

Yasa ve yasaya bağlı tüzüklerin yürürlüğe girmesiyle sivil havacılığa karşı yerde ve havada meydana gelebilecek her türlü yasa dışı eylemlere karşı temel sivil havacılık standartları belirlenmiş olacak. İlgili tüm kurum ve kuruluşların yetki ve sorumlulukları da bu mevzuatla birlikte düzenlenmiş olacak.

Bu çok önemli.

Havaalanlarında güvenlik konusu öyle savsaklanabilecek bir konu değildir.

Ercan’ın gün gele uluslararası uçuşlara açılmasına zemin yaratacak düzenlemeler yapılmak zorundadır.

Hükümet edenler ve yasama kurumu bu konuya ciddiyetle eğilmelidir.

Hükümetlerde maalesef işleri zamana yayma, savsaklama anlayışı iş bitirme, sorun çözme sorumluluğunun önüne geçmiştir.

Bu nedenledir ki sorunlara doğru teşhis koyarak çözümler üretmek yerine, sorunları halının altına süpürmek tercih edilir olmuştur.

Böyle olunca durum daha da zorlaşmakta, ülke yönetilemez bir hal almaktadır.

Değişen iktidarlara rağmen değişmeyen anlayışlar sonucu ülkede her alanda sorunlar yaşanmaktadır.

Artık bu anlayış değişmelidir.

Sorunlara cesaretle neşter vuracak siyasi iradeye sahip bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.

Ercan’ın uluslararası uçuşlara uygun hale getirilmesi ülke için önemlidir.

Elbette sadece Ercan konusunda değil, ülkenin kangrenleşmiş diğer sorunlarında da artık Meclis ve hükümet edenler kısır tartışmaları bir yana bırakarak çözümler üretmek zorundadır.

Her alanda uluslararası standartlar esas alınmalı ve ülke bu doğrultuda yeniden yapılandırılmalıdır.

Ülkenin ihtiyacı KKTC’nin yarın uluslararası alanda, hukuk sistemi içerisinde, ekonomik rekabet koşullarında ayakta kalacak şekilde yeniden düzenlenmesidir.

Bunun için de ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

Ercan havaalanı konusu bunun en önemli örneklerinden biridir.

Artık değişmeye başlamak ve daha çok çalışarak üretmek, iş yapmak zorundayız.

Kabuğumuzu ancak böyle yaparak kırabiliriz.

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24/09/2021 17:11