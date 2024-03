Kadınlar CEO doğar biz ise Sibel Tatar’ın dediğinden 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar vesilesiyle erkek siyasetçilerin kadınların ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışan, kaba saba, beceriksiz, inandırıcılıktan uzak ve kaldırdıkları toz kadar anlam içermeyen açıklamaları bittiyse konuya gelelim.

Muhterem eşim, kendisi gibi emekçi kalabalık bir grup kadınla, aylardır planladıkları ve taksit taksit ödedikleri bir Kapadokya turunda oldukları için ev emekçisi görevini üç günlüğüne üstlenmiş durumdayım.

Her şey yine Benan tarafından planlanmış, kimin ne giyeceği gün gün hazır edilip bırakılmış olmasına rağmen evi çekip çevirmekten son derece uzağım.

Getir götür, derse bırak, ödev yapılıp yapılmadığını kontrol et, karınları doyur, yemek sonrası enkazı kaldır, evden çıkılırken dişlerin fırçalandığını kontrol et, harçlıksız okula gidilmemesini sağla. Bu yereldeki çocuk için. Bir de deniz aşırı çocuk var. O da annesinin tatilini bölmemek için annesine yönelttiklerini bana yöneltince yükün büyüklüğünü daha da anlıyorum. Allah eksikliğini göstermesin, Benan’ın yaptıkları tamamen bana kalsa, profesyonel hayatı tamamen bırakmak zorunda kalırım. Üç gün bile beni perişan etmeye yetti de arttı.

Sabah Demir’i okula bırakıp, normalde bana yapılan kahveyi kendime yapıp, beğenemeye beğenmeye içtikten sonra televizyona takıldım biraz.

Aman tanrım gündüz televizyon kuşağı izlemeye başladım. Bundan bir adım sonrası Esra Erol, Seda Sayan ve Müge Anlı olacaktı. Acele Halk TV’ye geçtim İsmail Küçükkaya vardı. Rahat bir nefes aldım.

İsmail Küçükkaya önce CHP Üsküdar Belediye Başkanı aday Sinem Dedetaş ile sohbet ediyordu. Dedetaş, büyüdüğü baba evinde Kadın İşi ve Erkek işi diye bir ayırımın konuşulmadığını anlattı. Önemli laf. Erkek siyasetçiler bunu gelecek yılki açıklamalarında kullanabilirler.

Ha First Lady Sibel Tatar’ın sözünü yabana atmamak lazım. ‘Bir işin konuşulmasını istiyorsan erkeğe, yapılmasını istiyorsan kadına söyle’ demiş.

Neme lazım sağlam laf.

Gündüz kuşağı televizyona dönecek olursak. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Esra Bezircioğlu ile sohbete başlandı. Bizim GİAD’ın Türkiye muadili sanırım. Kadınların istihdamdaki yeri konusunda konuşurken, Türkiye’deki nüfusun yarısının kadın ancak, Türkiye’deki kadınların üçte ikisinin evde oturduğunu anlattı. Kadınların istihdamının önemli olduğunu, çünkü çalışan olarak iş hayatına giren kadının daha sonra girişimci olabileceğini söyledi. Bezircioğlu, az önce kendi halimi tarif ettiğim paragraftaki gibi, kadının birçok işi birden yapabildiğini ve diğerlerini de kontrol edebildiği için aslında yaratılışından itibaren CEO olduğunu söyledi.

Ne kadar doğru bir laf.

Dedim ya bu evdeki işler tamamen bana kalsa profesyonel hayatı bırakmak zorunda kalırım diye, gerçekten öyle.

Benan ev ve evin dışında evle ilgili olup biteni kontrol altında tutarken, Annesi babasının işlerine de bakıyor, Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği yönetiminde, başka birtakım sivil toplum örgütü çalışmaları varken bazen 12 saate varan mesailer de yaptığı gibi, eve geldiğinde de on call olarak telefonun ve bilgisayarın başında. Ha bir de GİKAD üyesi olmuş geçenlerde.

GİKAD çok mühim. İlk basın toplantılarına katıldığımda, GİKAD Yönetim Kurulu’nun doğrudan ülkeyi yönetmesi gerektiğini ifade etmiştim onlardan çok etkilenip kaleme aldığım bir yazıda. Şu anda da aynı fikirdeyim. Çünkü Kagider Başkanı Bezircioğlu’nun dediği gibi kadınlar birçok işi aynı anda yapabildiklerinden doğal birer CEO’durlar. Biz erkekler ise en iyiniyetlimiz bile, nasıl tarif etsem.... Sibel Tatar’ın dediğinden

