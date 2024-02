Kıbrıslı James Bond kim olsun?

El birliği içinde çirkef yatağı haline getirdiğimiz ülkemizin gündeminden ciddi ciddi sıkıldığım için dünyada kimin neyi konuştuğuna bakayım, oradan bir konu seçeyim ve bugünkü yazımı ona ayırayım istedim. Terapi maksatlı.

En güzel uluslararası öneme sahip konu bence, İngiltere ve dünyada konuşulmaya başlanan yeni James Bond’u kimin canlandıracağı tartışmasıdır. Daniel Craig’in artık emekli edilmesi üzerine yeni 007’nin kim olacağı ile ilgili ciddi ciddi bet ofislerde bahis yapılıyor.

Örneğin Damson İdris için 9/2 deniyor Coral adlı bahis zincirinde. 9/2 ne demektir bilmiyorum. Mesela kaç para yatırıp, James Bond yapımcıları, bu sefer Afrika kökenli bir Bond’da karar kılarsa ne kadar kazanılacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Henry Caville de konuşulanlardan. Klasik İngiliz tipi. Aynı Şekilde James Norton. Diğer taraftan Hint Asıllı İngiliz Aktör Dev Patel’in de adı geçiyor. İngiltere çok kültürlülük konseptini James Bond’a da uyarlamayı başarırsa önemli bir aşama kaydetmiş olur. Yok öyle demeyin, Başbakan Hint asıllı olabilir ama James Bond, ondan daha zor.

Hadi gelin biraz eğlenelim.

Olmaz ya, yeni James Bond filmi için Kuzey Kıbrıs’tan bir ünlüyü seçmeye karar verseler, kim Kıbrıslı James Bond olur?

Ne var yani, bizde de Bet Ofisi çok, biraz sıksanız, sömürge kontenjanından İngiliz bile sayılırız. Bizim o Hintlilerden neyimiz eksik?

Eksiğimiz ünlü. Çok fazla ünlümüz, ya da ünlü oyuncumuz olmadığı için çaresiz siyaset ve medya çevrelerine bakacağız.

Hayali olarak Meclis koltukları arasında dolaşıyorum. Olgun Amcaoğlu, fit olmaya fit ama saçlar beyazlamış. Daniel Craig’i emekli edenler Amcaoğlu’na evet demez. Geçelim.

Ürün Solyalı var. Olabilir bak. Bir Peirce Brosnan halleri var. Listeye ekleyelim şimdilik..

Whatsapp meyhane gruplarındaki arkadaşlara sordum.

Bir tanesi Özdemir Tokel dedi. Slim fit dedikleri ama ben kolay olsun diye yapışık dediğim gömleğinde isyan eden düğmelerinin hatırına biraz spor yaptırsak çekime hazır ederiz. O ünlü kısık gözlü pozu ilk kez işe yarayabilir.

Emrah Yeşılırmak diyen oldu. Genç ve fit. Evet olabilir. Sakalı falan hallettik mi olur bu iş. Biraz esmer ama, Dev Patel potadaysa Emrah neden olmasın.

Sarışınlara baktım. Salahi Şahiner ile Alişan Şan normalde olurdu ama onlar da yemeye içmeye daldılar tam koyuverdiler. Tam siyasetçi oldular. Onlara smokin bulmak zor olacak. Listeye koyalım ama söyleyin çok ümitlenmesinler.

Meyhane grubundaki arkadaşlar Fikri Ataoğlu dediler. Yaşı geçti deyip reddedince, Ataoğlu’nun basın danışmanı İrfan Batu’yu yedek kontenjanından önüme sürdüler. Saç doktoru Naci Bayramoğlu’nun çözemeyeceği hiçbir sorunu olmadığına karar verdim ve onu da listeye ekleyiverdim.

Yine whatsapp grubundan, ki bu grupları hafife almayın, bazen hükümet kuran hükümet bozan yerlerdir bunlar, sendikacılara bakalım önerisi geldi. Güven Bengihan mı Burak Maviş tartışması içerisinde, renkli gözleri ile Burak Maviş galip geldi. Neticede James Bond seçiyoruz. Hintli mintli dedik ama mavi gözlü olmak elbette avantaj sayılacaktı.

İngilizler, Afrikalı ya da Hintli Bond olur diyor da biz daha iyisini yapamaz mıyız? Kıbrıslıyız be biz yaparız tabi.

Ben de bundan sonraki Bond kadın olsun diyorum ve listeye Doğuş Derya’yı ekliyorum. Devrim olur. Sekreter Moneypenny’yi de erkek yaptık mı süper olur. İan Flemming mezarında ters döner ama olsun.

Az kalsın unutuyordum. Bütün dünyayı değilse bile KKTC’yi, kötü adamlardan her ne pahasına olsun korumaya yemin etmiş birisi var. Hem de son derece fit. Saçı biraz az ama yine de listeye girmeye hakkı var. ‘Özersay... Kudret Özersay’

Oh be. Uzun zamandır ilk defa, depresyona girmeden bir yazı bitiriyorum.

Ne var yani. Benim Kıbrıslı James Bond casting çalışmalarım bazılarının yaptığı birçok işten daha inandırıcı ve mantıklı. Emin olabilirsiniz

Bu habere tepkiniz:



28/02/2024 08:29