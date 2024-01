Özersay Arıklı’yı Robin Hood yaptı

Akademik anlamda iki tür hoca vardır. İlki ‘çok şey biliyorum ama bilmediklerim olabilir. Dinlemekte fayda var’ türüdür. İkinci tür ise ‘ben her şeyi biliyorum. Bir şeyler söylemeye çalışan bu cahiller de kim oluyor’ türüdür. Kudret Özersay hocamız ne yazık ki ikinci tür hocalardan. Hiç kimseyi dinlemediği için buradan yazmak durumunda kalıyorum. Arayıp söyleyebilirim ama ya beni iknaya çalışacak, ya da ‘Sen ne biliyorsun ki’ ve ‘Senin bir çıkarın var herhalde’ bakışı atacak ve ben de sinir olacağım. Hiç gerek yok. O nedenle buradan yazıyorum. Siyasi dehası ile bunları bir şekilde değerlendirir ve maazallah birinden bir şey dinlemiş ve öğrenmiş görüntüsü vermemiş olur. Şimdi Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın üzerine oynuyor ya. Hata bence. Hem de en büyüğünden. Yeniden Doğuş Partisi’ni büyütmekten, Erhan Arıklı’yı kahraman yapmaktan ve partiyi onun etrafından kenetlemekten başka hiç bir işe yaramaz. Yaramıyor da. Erhan Arıklı ara ara da olsa etrafındakileri dinleyen ve her şeyi bildiğini iddia etmeyen hocalardan olsa gerek ki, birilerini dinliyor sanırım. Arıklı ve arkadaşlarının partisinin var oluş nedenlerinden en başlıcası mağduriyet olduğunu görmüyor herhalde hocam. Yavaş yavaş dinmekte olan mağduriyet ateşinin harlanması gerekirken ve Arıklı ne yapacağını düşünürken, elinde benzin bidonu ile Kudret Özersay çıkageldi. Bilmesem danışıklı dövüş diyeceğim ama Arıklı’nın Özersay’a vereceği bir şey yok diye bu düşünceden vazgeçiyorum. Arıklı ‘Herkes için mübah olan bizim parti için yasak’ dediğinde YDP saflarındaki coşkunun ne boyutta olduğunu tahmin ediyorum ama Özersay edemiyor herhalde. Edemiyor ki elinde bir bidon daha benzin ile yeniden çıkageliyor. Mağduriyet ateşini yeniden alevlendirmek ve harlamak için. Kudret Hoca, YDP’lilere neler verildiği listeleyip, bir anlamda ‘Yeniden Doğuş Partisi üyesi olursanız, Erhan Arıklı’ya yakın durursanız, parti organlarında yer alırsanız, bir sonraki dalgada size de T izni de verilir, istediğiniz başka şeyler varsa onlar da verilir’ deyiverdi farkında olmadan. Arıklı’ya ‘hırsız’ derken, Yeniden Doğuş Partisi’ndeki arkadaşlar, ‘Hırsız’ kelimesini, yıllardır bizi mağdur eden, haklarımızı çalan, bizi kullanıp atan UBP ile DP’nin vermediklerini veren kutsal insan’ olarak duyuyorlar. Bir başka ifadeyle Özersay, Arıklı’ya ‘hırsız’diyor, YDP’liler ‘Robin Hood’ anlıyor. Polise gitmemiş miydı Kudret Hocamız. Gitti diye biliyorum. Dokunulmazlık kaldırmak konusunda prosedürü de biliyor. Oradan yürüse ya. ‘Polis Genel Müdürünü ziyaret ettik’ , ‘Başsavcı ile toplantı yaptık’ , ‘sürecin takipçisiyiz’ şeklinde selfie’li paylaşımlar da iş görür hani. Neden sosyal medya üzerinden Arıklı’nın ekmeğine bal sürmeye devam ediyor ve mağduriyet ateşine ateş katıyor anlamakta zorlanıyoruz. ‘Akrabam yok, istifa ederim’ dedi Arıklı. Bunu partililer, ‘Akrabam yok ama partilim var’ diye duymaz mı be hoca? Ha maksat iddiası olmayan, seçime girmeyecek, hükümet etmeye talip olmayacak küçük bir parti ile sosyal medya üzerinden siyaset yapmaksa anlarım. Ama hepimiz biliyoruz ki, Özersay’ın sine-i millet sonrası inzivadan çıkışının nedeni Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaşmasıdır. Stratejiyi ya da stratejisti değiştirmesi lazım, çünkü Arıklı’yı Robin Hood, kendisini de Nottingham Şerifi yaptı. Tavsiyelerim bu kadar.

22/01/2024 09:36