YDP’de Hocalar Savaşı

Bu ülke ne çektiyse kurultaylardan çekti diyoruz ya, ülkeyi bekleyen kurultaylar dizisinin ilki olan Yeniden Doğuş Partisi kurultayının yapılacağı gün yaklaştıkça ne demek istediğimi daha çok anlamaya başlıyorsunuz sanırım.

YDP Kurucu Genel Başkanı Erhan Arıklı, ki yazının bundan sonraki kısmında Erhan Hoca diye anılacak, geçtiğimiz hafta karşısına bir adayın çıkacağına inandı.

Erhan Hoca, ‘Nasıl olsa karşıma çıksa çıksa Talip Atalay çıkar, ona da birileri çıkmaması gerektiğini söyler. Sorun çözülür’ diye düşünmüş olsa ki, işi çok da ciddiye almadı.

Halbuki, YDP’nin Erhan Hoca dışındaki tek Milletvekili Talip Atalay’ın, ki o da bu yazının geriye kalanında Talip Hoca diye anılacak, karşısına çıkacağı herkes tarafından biliniyordu.

Anladığımız kadarıyla, Erhan Hoca’nın beklediği telkin gelmedi ve Talip Hoca bildiğiniz aday.

İlçe Başkanları bir araya geldi, ya da daha doğrusu Enver Öztürk tarafından bir araya getirildi ancak o iş sonradan duman oldu. Çok iyi bir avukat olan Öztürk’ün İlçe Başkanlarını suya götürüp susuz getirdiği anlaşılınca, o iş bozuldu.

Hangi ilçe başkanı kimin tarafında yakıştırmaları yüzdelik olarak ifade edilse de aslında çok da ölçü değil.

Şimdi kavga başladı.

Erhan Hoca, diyor ki Talip Hoca Özdemir Tokel’in yaptırdığı anket sonuçlarını partililere gösterdiği ve partinin baraj altı kaldığını, bu nedenle parti yönetimin değişmesi gerektiğini ifade ediyor.

Erhan Hoca ayrıca partinin ite köpeğe yem edilmeyeceğin bu nedenle de kavgaya hazır olduğunu söylüyor. Bu ‘it ile köpek’ kim merak etsek de çok da önemli değil. Düşman yaratıp o düşmana karşı örgütlemek kitaptaki en eski numaradır.

Erhan Hoca’nın en son çıkışı ise Milletvekilliğinden istifa çıkışı. Erhan Hoca diyor ki, Talip Hoca kazanırsa milletvekilliğinden istifa ederim.

Aslında iki mesaj gönderiyor.

İlki tabana. ‘Ben Başkan kalmazsam, milletvekilliğinden istifa ederim, hükümet aritmetik olarak zora düşer. Hatta hükümet bozulur. Hiçbir gücünüz kalmaz. Partinin size sağladıklarını artık sağlayamaz olur’

İkinci mesaj ise Ankara’ya. ‘Ben seçilmezsem. Talip Hocayı bir şekilde ikna etmezseniz. Sizin seçimler öncesi, burada bir hükümet krizi ile boğuşmak zorunda kalırsınız. Benden söylemesi’

E bu da kitaptaki yeni giren numaralardan biri.

Talip Hoca başka bir taktik ile yürüyor.

Sessiz ve derinden gidiyor.

Şimdi YDP’de 10 bin üye gözüküyor.

Aktif olan ve kurultayda oy kullanan 5 bin civarı.

Yani uyuyan bir 5 bin kişilik ekip var.

Talip Atalay onları uyandırmayı ve oy kullanmaya ikna etmeye çalışıyor anladığım. Nasılsa Erhan hoca karşıtı bloku sandığa götürse kazanacağını düşünüyor.

Getirilen aidat kuralı ve üyelerin oy kullanıp kullanaması da günü gelince ciddi bir tartışma konusu olacağı şu sıralar kulağımıza gelenlere bakılırsa çok net.

Anlayacağınız YDP’de kimin galip geleceği bilinmeyen bir hocalar savaşı var ve önümüzdeki 8 günde hangi hocanın hangi silahı kullanacağını izleyip göreceğiz.

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