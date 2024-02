Zeytinyağında hırlı ile hırsız

‘Hep bitti Zeytin Yasası’ dendi bayağı, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası yürürlüğe girdiği geçtiğimiz yılda. Herşey tamam da Zeytin Yasası kaldı diye söylenenler oldu.

Ne oldu peki. Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde zeytin ve zeytin ürünleri tüzüğe dahil edildi. Tabi biz Ortadoğulu olduğumuz için her işin hilelisini yapmanın bir yolunu bulacağımız kesin olduğundan bunun bir yasa ile düzenlenmesi ve hileli zeytinyağı ile ilgili cezaların yerleştirilmesi gerekiyordu. Yoksa dünyaya rezil olacaktık her zamanki gibi.

Öyle de yapıldı.

Dün elime geçen bilgi ve belgelerden de gördüğüm kadarıyla rastgele alınan 66 numuneden 19’u tamam değil.

Tamam değil derken şunu kastediyorum.

Zeytinyağının içine karıştırılan diğer yağlardan bahsediyorum. Yani salatanıza zeytinyağı döktüğünüzü, ya da ekmeğinizi zeytinyağına batırdığınızı sandığınızda aslında zeytinyağına içine karıştırılmış ne düğü belirsiz birçok tohumun yağı olduğundan artık haberdar olacaksınız.

Tarım Bakanlığı yasada emredilen ilk denetimlerini gerçekleştirdi. Zeytinyağı satılan ve tüketilen yerlerden rastgele aldığı numuneleri Türkiye’deki laboratuvara gönderen Bakanlık’a gelen sonuçlara göre, piyasada hileli zeytinyağı oldukça çok.

ECN42 farkı diye bir değer var. Onun en fazla 0.2 olması gerekirken, bazı yağlarda 5’e hatta 6’ya kadar yükseldiği görüldü. 0.5 ya da 0.6 değil, 5 ve 6.

Abartmışlar yani arkadaşlar. İçinde biraz zeytinyağı bıraksaydınız.

66 numuneden 19’u bu belirtilen sınırların çok üstünde yani, zeytinyağının içine bir başka daha ucuz ve daha kalitesiz yağ katıp, zeytinyağı tükettiğini sananlara kakalamışlar.

Bence bunun hapis cezası olması lazım. Ama ceza asgari ücretin 10 katı para cezasıymış. Ödeyip yine aynın yapacaklarından endişe ediyorum o nedenle herkesin kendini koruması da gerekecek.

Toptan zeytinyağı alanlar ECN 42 sertifikasını talep etsinler bence. Market reyonlarında gördüğümüz, zeytinyağı markaları da kendilerine dikkat etsinler. Yoksa bir sonraki yazı şimdilik bende saklı olan markaları ifşa yazısı olur. Zeytinyağı üreticileri de birkaç kuruş daha fala kazanacak diye insanları zeytinin yanı sıra başka bir sürü tohumun yapını yedirmekten vazgeçsinler, onları ifşa etmekten de kaçınmayız.

Hep bitti, her şeyimiz tamam da zeytin yasamız eksikti denen yasayı geçiren meclis, getiren hükümet, oy veren muhalefet, bıkmadan takip eden eski bürokrat Nazım Akçaba, geçmesine ön ayak olan dönemin bakanı Dursun Oğuz ve şimdi de gereğini yapmaktan kaçınmayan Hüseyin Çavuş, bu ülkede doğru ve güzel şeylerine yapılabileceğini gösterdiler. Diğer taraftan da zenginliklerine zenginlik katmak için hala daha antin kuntin işler peşinde koşanlar olduğunu da gösterdi bu yasa.

Su ile yağ birbirinden nasıl ayrıldığı görmek belki de ilk bilimsel tecrübemizdi küçükken, bu yasa en azından önemli bir ürün olan zeytinyağında hırlı ile hırsızı birbirinden ayıracak.

Bu habere tepkiniz:



20/02/2024 09:29