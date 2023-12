Tabiplerin sinek tavırsızlığı

Geçenlerde Sivrisinek Mücadelesinde Sağlık Bakanlığı’nın çıkacağı ihalede, 20 yılı aşkın süredir devam eden biyolojik mücadeleyi terk ettiği ve entegre adı altında kimyasalları yeniden hayatımıza dahil ettiğini yazmıştık.

Bakan bunu inkar etmedi ve birilerine danıştığını bu yolu seçtiğini ifade etmişti.

Efendim bazı sular çok kirli imiş o nedenle zehir kullanmak caizmiş. Üniversite, bilim adamı vs .vs.

Akabinde de ihale, şirket falan deyince işin kolayına kaçıp, bu konuyu dile getirenlere ihale takipçisi çamurunu atmasa da imalarla o noktaya doğru konuyu sürüklemeye çalışınca, ‘bu yaşta, Sağlık Bakanı’nın atacağı ‘ihale takipçisi’ çamuruyla uğraşamam’ deyip tartışmanın içerisinden çekildim.

Hele hele Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü günlerde bu işe girmek, Bakan’ın ‘Ha bunlar CTP’ye hizmet ediyor’ saldırısına kendimi maruz bırakacak değildim.

Ama bakıyorum da açıklama yapan yapana. Biyologlar Derneği bu iş külliyen yanlış diye açıklama yapıyor.

Hem CTP’nin hem de UBP’nin eski Sağlık Bakanları ayrı ayrı bu iş yanlış diye açıklama yapıyor. Bu iki siyasetçinin meşferetleştiğini ve bu konuda işbirliği yapıp ihale takipçiliği yaptığını söyleyecek birisi çıkamayacağına göre, Besim ile Altuğra’nın söylediklerini dikkate almak sanki önemli gibi.

Tam bakan bu ihaleyi iptal eder, biyolojik savaşa devam eder derken bugün Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden bir açıklama geldi ki artık dayanamadım.

Öyle tavır alan bir açıklama beklerken Tabipler birliği açıklamasında resmen top çevirdi. Açıklama yapmış olmak için açıklama yaptı ve bir araba dolusu laf edip, hiçbir şey söylemedi.

Kimyasal Mücadele gerekirse yapılmalı ama Halk Sağlığı Komitesi’nin kararlarına uyulmalı ama ekosistem de korunmalı ve ihale kısa süreliğine açılmalı ve bilim ışığında hareket edip, WHO,EU,EPA önerilerine dikkat edilmeli ve plan yapılmalı ve bizimle işbirliğine gidilmeli...

Daha sayabilirim ama yoruldum.

Bu akşam et de yiyelim, Balık da, Tavuk’da, hem vejetaryen da olalım ama vegan da olalım ama mangal da hiç sönmesin, Yeşilaycı olalım ama rakının dibine de vuralım gibi bir açıklama.

Ya Tabipler Birliği ne demek istediklerini anlatabilecek yeterlilikte Türkçe’ye sahip değiller, ya da ne demek istediklerini bilmedikleri için ne şiş yansın ne kebap stratejisini benimsediler.

Bir başka ihtimal ise üyeleri olan Dinçyürek’i kollama açıklaması diye yola çıktılar ama yolda anlaşamayıp bu garabet açıklamayı ürettiler.

Her türlü konuya dahil olayım derken Tabipler Birliği kimsenin anlamadığı bir açıklama ile Sivrisinek Mücadelesi ile ilgili ihaleye hiçbir aydınlık getirmedi ve bu konuda tam manasıyla ne düşündüğünü anlamamızı sağlayamadı.

Diyeceklerim bu kadar.

18/12/2023 15:13