Çok bağırınca çok haklı olmak

Eczacılar Onur Yürüyüşü yapmış, çiğnenen onurlarının yeniden tesisini istemişler.

Bağırarak çağırarak yapmışlar bunu. Harika olmuş bence.

Hatta Bakanlar Sadıkoğlu ve Dinçyürek Meclis önüne çıkıp eylemci eczacıları karşılayınca, onurlarının peşindeki Eczacılar, iki bakana da ağızlarını payını vermiş, hadlerini bildirmişler. Muhteşem.

Bakanlar konuşma yapmak isteyince de boruları öttürmüşler, kalabalığın verdiği güçle de arkadan ağızlarına geleni söylemişler.

Muhteşem.

Eczacılık onuru ayaklar altında iken, şimdi baş tacı oldu.

Hatta eczacılar şimdi birer halk kahramanı haline geldiler.

Eczacılar Birliği de ülkeyi yönetmesi gereken yegane sivil toplum kuruluşudur artık benim gözümde.

Yanlış anlaşılmasın. Eczacı düşmanı falan değilim. Rahmetli Eczacı Kemal Feridun’un yeğeniyim. Eczacı Ulus Sabit benim için doktor kadar hükmeder. Enver Emin abim, Ebru Başay canımdır.

Ama toprağa gömülen ilaçlar, benim çalınan sosyal sigorta primim ne olacak?

Bir reçeteler zerinde elde edilen servetler ve yapılan hırsızlıklar ne olacak?

Emekçinin primi çalınmaya devam mı edilmesi mi lazımdı? Bu muydu yani istenen?

Gardiyanoğlu, öncekiler gibi bu hırsızlığa göz yumsaydı keşke o zaman. Bir iki kabul, bir iki çocuk yurdu ziyareti ve birkaç sosyal medya fotoğrafı ile bakanlığına devam etseydi.

Arı kovanına elini soktu, hem de sivil toplum ile birlikte.

Polis tut denince yutmuş olabilir ama haksız yere bir kutu Panadol’u Sosyal Sigortalara ödeten sonra da hastaya satan kaç tane eczacı varsa bedelini ödeyecek, ödemeli?

Nasıl bir ekmek çalan ile bir araba çalan aynı muameleyi görüyorsa, tek bir aspirin bile çalan bedelini ödemeli.

Sistem bozuk mu? Evet.

Ama sistem bozuk diye hırsızlığa göz mu yumacağız? Sistem bozuk diye her yürüyüp, gürültü çıkaran haksız iken haklı mı olacak? Ya da haksız olanı haklı mı gösterecek?

Evet Eczacılar, kurunun yanında yaşın itibarının gittiği konusunda haklı olabilirler. Ama meslektaş dayanışmasının bir sınırı olmalı bence.

Polis görünce eczacılar tedirgin oluyorlarmış. İçi rahat olan, alnı açık olan, herhangi bir sıkıntısı olmayanlar neden tedirgin olsun ki?

Eczacılar Birliği içlerindeki çürük elmaları ayıklamak yerine, onlarla dayanışma içerisine girerek asıl Eczacılık mesleğinin onurunu ayaklar altına alıyor bence.

Ha ‘burası KKTC, çok bağıranın çok haklı olduğu müstesna ülke’ diyorsanız, bence daha çok bağırın, daha fazla boru öttürün, daha fazla yürüyün.

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