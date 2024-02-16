Ne biçim kurultay ya bu?

Tam ufak ufak havaya giriyorduk, Yeniden Doğuş Partisi’ni Yeniden Dövüş Partisi ilan edecektik.

Tam barıştan yana, kavga etmeyi sevgi pıtırcığı hocamız Talip Atalay’ın da artık Erhan Arıklı’nın salvolarına dayanamayıp, zıvanadan çıktığı ile ilgili haberler yapacaktık ki, kurultayın erteleneceği haberi çıktı.

Bunu da saat 15.00’te bir basın toplantısı ile duyuracaklardı.

Olmaz, olamazdı.

Kızgınlıkla gittim. ‘Siz bizim Kurultay kavgamızı nasıl elimizden alırsınız’ diye çıkışacak, gerekirse basın toplantısı sırasında soracağım sorularla işi provoke edip bozacaktım.

Öyle ya, biz Rahmetli İrsen Küçük ile Ahmet Kaşif arasındaki kurultay kavgasını izlemiş, artık daha azına artık burun kıvıran bir basınız. Allahtan bir Hasan Taçoy’umuz var ve her UBP Kurultayı’nda ümitsizce de olsa adaydır da biraz kavga gürültü ile tatmin oluyoruz, yoksa işler kesat.

Tabi hakkını vermek lazım, Yeniden Doğuş Partisi’nde Erhan Arıklı Bertan Zaroğlu kurultayı da fena değildi hani. Sağlam malzeme çıkmıştı.

Neyse, YDP Genel Merkezi’ne biraz erken gittim. Basın ufak ufak toplanıyordu. Hemen Başkanın odasına doğru gittim, içeri aldı. Çay ısmarladı.

Tam konuya gireceğim, ‘kurultay kavgamızı elimizden almazsınız, Bize bunu yapmaya hakkınız yok. Gel bir kavga çıkar, bu uzlaşıdan vazgeç’ diyeceğim ki, kapı açıldı, Talip Atalay odaya girdi.

Şaşkın bakışlarım arasında birbirlerine bir sarılmaları vardı zannedersiniz ki rakip değil, birbirlerini uzun zamandır görmeyen iki askerlik arkadaşı.

İçimden ‘Böyle Kurultay mı olur ya’ diye geçirdim, sesli çıkmış.

İki haftadır birlerini yerden yere vuran iki başkan adayı, uzlaşı ile kurultayı erteleme kararı almışlar.

Ne oluyoruz ya. Aziz Karaaziz ikisini de BRT’de bir gün arayla konuk etmiş, ‘Bunlar kurultaydan sırasında ve sonrasında artık birbirlerine selam bile vermezler’ demiştik, şimid kucak kucapa görünce bütün hevesimiz kursağımıza kaçtı.

Bunun içinde bir bit yeniği olmalıydı.

Meğer ortak düşman Bertan Zaroğlu ile birlikte istifa eden 1321 YDP üyesi hala Yüksek Seçim Kurulunda üye görünüyorlarmış. Tüzüğün 6’ncı maddesi de bu Bertancı’ların diledikleri takdirde oy kullanabilmelerine olanak tanıyormuş. Aldıkları istihbarata göre de bu Bertancı’ların bazıları aidatlarını ödemek için girişim yapıp kendilerini seçmen haline getirmek için harekete geçmişler bile.

1321 oy ise seçimin kaderini, Talip Hoca’dan da Erhan Hoca’dan da bağımsız bir şekilde değiştirecek güçte.

Ortak düşman olunca en Yavuz Selim Arıklı ile en Mevlana Rumi Atalay bile uzlaşıya varabildiklerini görmek güzel ama yine de kavgasızı gürültüsüz kurultaya alışık olmayan bünyemiz bunu hazmetmek için bir müddete ihtiyaç duyacak gibi.

Yok yok, böyle kurultay olmaz.

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