Okulda telefon sorunu

İster İngiliz hayranlığı deyin isterse de özenti umurumda değil, asılacaksan İngiliz ipi ile asıl dememişlerdir boşuna.

İngiltere’de okullarda öğrencilere cep telefonunu yasaklama çalışmalarına hız verildi.

Öğrencilerin okulda ders takip etmeleri gerekirken, cep telefonlarının onların dikkatini dağıttığını ve derse olan ilgilerinin tamamen telefona yöneldiği gerekçesiyle bu kararı aldıkları ifade ediliyor.

Okuduğum kadarıyla İngiltere’deki bazı öğretmen sendikaları, bunu, olmayan soruna olmayan çözüm, diye nitelendirdikleri ifade edilirken, hükümetin, okul müdürlerine bu konuda eğitim verdikleri ve çocuklara telefonu nasıl yasaklayacakları, bununla nasıl baş edeceklerini anlattığı yazılıp çiziliyor.

Tabi espriler de yapılmıyor değil.

Bu gidişle cep telefonları okulda öğrencinin dikkatini dağıtmaya devam ederse, cep telefonları gelecek nesillerden daha akıllı olacak deniyor.

Ülkemize dönüyorum.

Mukayese yağacağız ya.

Eskiden, yani bundan 3-4 sene önce okullarda telefon yasaktı. Yani okula gidildiğinde telefon kapatılır, okul bittikten sonra, kapalı telefon çantadan çıkarılıp, açılır ve anne baba aranırdı. Ya da acil durumlarda kullanılmak için alınıp çocuğa verilirdi. Şimdiki ise alenen ve sürekli bir telefon kullanımı alışkanlığının okullarda oluştuğu görülüyor.

Eksiden veli toplantılarında öğretmen ailelere, ‘çocuğunuz sınıfta arkadaşları ile çok konuşuyor, o nedenle sınıfta oturma düzenlerini değiştirdim’ diye şikayet ediyordu.

Şimdi bu şikayet, ‘çocuğunuz sınıfta dersi dinlemek yerine telefonu ile oynuyor ya da arkadaşları ile yazışıyor’ noktasına kadar ilerledi.

Evet evet yanlış okumadınız, çocuklar derste sıranın altında ya internette geziniyor, ya birileri yazışıyor, ya da oyun oynuyor.

Telefonun markası ve modeli, çocuklar arasında bir statü ve sınıf yarattığını söylememe bile gerek yok zaten.

Telefonun elde çok uzun süre tutuşu nedeniyle serçe parmaklarını eğirilmiş bir nesil yetiştiği ile ilgili haberler her yerde artık. İnsanoğlu’nun cep telefonu nedeniyle fiziksel evrim geçirdiğini söyleneler var.

Eskiden sınıf içerisine muziplik olsun diye öğrenciler birbirlerine buruşturdukları kağıtları ya da silgi parçalarını atarlardı, şimdi internetten indirdikleri resimleri ve vidoları telefonları aracılığı ile birbirlerine gönderiyorlar. Bunun neye evirilebileceği hayal gücünüzle sınırlı ancak.

Bakanlık bu konuda karar alsın, meclise yasa götürsün, hükümet yasaklasın ve müfettişler de müdürlere bu konuda eğitimler versin demiyorum.

Demiyorum çünkü öyle bir beklentim yok.

Dedik ya burası öyle bir ülke değil.

Ama hiç olmazsa, okul müdürleri ve müdür muavinleri birkaç çocuğun elinden birkaç telefon alsa, ertesi güne kadar vermese, ona derste telefon açılmaması gerektiğinin dersini verse, bu sorun çok daha fazla büyümeden ortadan kalkacak gibi duruyor.

İnanın bana büyük sorun. Yarın daha da büyük olacak.

Amerika’yı, pardon, İngiltere’yi yeniden keşfe de gerek yok.