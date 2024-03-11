Ağzımızı bıçak açmaz, söyleyecek bir şey kalmaz oldu

Emniyetli dediklerimiz, hıyanet çıktıkça,

Memleket sevgimiz artık kalmaz oldu..

Güvendiğimiz dağlara kar bile yağmaz oldu.

Dişlerimizin gıcırtısı durmaz, tansiyonumuz düşmez oldu

Bal tutanlar parmaklarını yaladıkça

Bizim parmaklar bir bir kesilir oldu.

Güvendiğimiz dağlara kar bile yağmaz oldu.

Hamasi nutuklar bitmez, günahlar sayılmaz oldu

Minareyi çalanlar kılıfı iyi hazırladıkça.

Ezanlar, namazlar artık beyhude oldu

Güvendiğimiz dağlara kar bile yağmaz oldu.

Toplum sesini çıkarmaz, ona dokunmayanı görmez oldu.

Beni sokmayan yılan bin yasasın dedikçe

Yılanlar ortalıkta bey gibi dolaşır oldu

Güvendiğimiz dağlara kar bile yağmaz oldu.

Aza kanaat etmez, yaşadığı hayat yetmez oldu.

Devletin malını yemeyenlere domuz dendikçe,

Devlete sahte diyenler çoğalır oldu

Güvendiğimiz dağlara kar bile yağmaz oldu.

Elde etmek için çalışmaz, terini silmez oldu.

Bedava sirke baldan tatlı oldukça,

Avantacılar zengin, emekçiler fukara oldu.

Güvendiğimiz dağlara kar bile yağmaz oldu.

Yazıyla bir yere varılmaz, şiir yazmak farz oldu.

Sahte diplomaların sahte entelleri türedikçe,

Neyzen gibi şair olup küfür etmek şart oldu.

Güvendiğimiz dağlara kar bile yağmaz oldu.