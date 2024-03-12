Skandal Duası

Yüce Rabbim hikmetinden sual olunmaz ama neden bize neden en iğrencinden skandal veriyorsun da elin gavuruna herkesin ‘bu skandal bizde de olsa keşke’ demesine neden olan bir skandal veriyorsun?

İsyanımı izah edeyim.

Prens William'ın geçen hafta Windsor'da çektiği, Anneler Günü nedeniyle Kensington Sarayı aracılığıyla medyaya servis edilen fotoğrafta iki ay önce geçirdiği ameliyattan beri ilk kez görülen Galler Prensesi Kate Middleton ve çocukları yer alıyordu.

Fotoğraf tüm dünyaya ajanslar aracılığıyla yayıldıktan sonra Getty Images, AFP, Reuters ve Associated Press, "Prenses Charlotte'un sol elinin hizasında bir tutarsızlık" olduğu gerekçesiyle fotoğrafı yayından kaldırdılar.

Skandala bak. Rezalet.

Bu duyurunun ardından beklenen açıklama bizzat Prenses Catherine'den geldi. Galler Prensesi açıklama yaparak özür diledi: “Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi ifade etmek istedim”

‘Özrü kabahatinden büyük.’ Diyeceğim ama bizdeki kabahatlara bakınca diyemiyorum haliyle.

Bütün İngiliz medyası, son dakika haber geçen ajanslar, bu konu yaptı ve iki gündür dünya bunu konuşuyor.

Kendi aile fotoğrafını Photoshop ile düzenlediği için 10-15 yıl sonra belki de Kraliçe diye itap edilecek birisi halkından özür diliyor.

Bu tür skandallardan bize de nasip eyle ya Rab. Kimsenin kullarının hakkını yemediği, kimsenin bir şey çalmadığı, sadece kendisini olduğundan daha güzel gösterecek, ya da ameliyat olduğu için kendini iyi hissetmeyip, fotoğraf çektirmek istemeyen bir kadının photoshoplu fotoğrafından ibaret skandallar bahşet Allah’ım. Her zaman değil. Arada bir de olsa olur Allah’ım. Belki bunları görenler biraz daha dikkat eder, hata yaptığını kabul edip özür dilemesini de öğrenir diye istiyorum.

Biliyorum bizimkiler 11 ayın Sultanı diyecekler, yalandan iftar sofralarına oturacaklar. Gündüz çaldıklarının binde birini bir fakire verip seni kandırdıklarını sanacaklar.

Onlara bakıp da bizi bu güzel skandallardan mahrum etme Ya Rab.

Sen yücesin, sen affedensin. Bu rezilleri seçiğimiz için bizi de günahkar sayma Allah’ım.

Bize de sana inanmayana bahşettiğin gibi skandallar ver. Bize de sahtecilik, rüşvet, hırsızlık yanında bir iki photoshop yaptığı için özür dileyen Anne skandalı ver Allah’ım.

Amin

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